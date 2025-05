MOLI

MOLI is web3 dynamic liquidity ecosystem designed to address long-standing liquidity in the DeFi with sustainable solutions,At the same time, the project party does not hold tokens. It is an innovative MEME token.

NazwaMOLI

PozycjaNo.5590

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.00%

Podaż w obiegu0

Maksymalna podaż21,000,000

Całkowita podaż21,000,000

Wskaźnik obrotu0%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.3915536463501317,2024-12-29

Najniższa cena0.020431779549695325,2025-04-07

Publiczny blockchainBSC

WprowadzenieMOLI is web3 dynamic liquidity ecosystem designed to address long-standing liquidity in the DeFi with sustainable solutions,At the same time, the project party does not hold tokens. It is an innovative MEME token.

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.