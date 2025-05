MNTL

AssetMantle is a multi-tenant NFT marketplace framework that enables creators and collectors to securely mint, own, and trade digital assets on its fast-finality blockchain.

NazwaMNTL

PozycjaNo.1882

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.00%

Podaż w obiegu2,204,011,560.30576

Maksymalna podaż∞

Całkowita podaż2,214,479,066.250912

Wskaźnik obrotu%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.2255090879759459,2022-05-10

Najniższa cena0.000345582348514975,2025-05-01

Publiczny blockchainMNTL

Sektor

Media społecznościowe

