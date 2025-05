MMA

Meme Alliance is a developing GameFi ecosystem trying to connect the Meme community. With MMA as the native token in the ecosystem, holders can receive rewards through staking or use it in more applications.

NazwaMMA

PozycjaNo.2359

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.13%

Podaż w obiegu87,457,849

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż100,000,000

Wskaźnik obrotu%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.043684863786472135,2024-04-12

Najniższa cena0.003650073978785732,2025-05-31

Publiczny blockchainETH

Sektor

Media społecznościowe

