MGO

Mango Network｜Multi-VM Omni-Chain Infrastructure Network Integrates the core advantages of Move & OPStack| Support MoveVM &EVM. Mango Network is a L1 with a Multi-VM Omnichain Infrastructure Network, primarily addressing multiple pain points such as fragmented user experience and liquidity in Web3 applications and DeFi protocols. Over 29.745K TPS, it integrates the core advantages of OPStack technology and Move, building an efficient blockchain network that supports cross-chain communication and multi-virtual machine interoperability, providing developers and users with secure, modular, and high-performance Web3 infrastructure.

NazwaMGO

PozycjaNo.

Kapitalizacja rynkowa$0,00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0,00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0

Podaż w obiegu--

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż10.000.000.000

Wskaźnik obrotu%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum,

Najniższa cena,

Publiczny blockchainMANGO

WprowadzenieMango Network｜Multi-VM Omni-Chain Infrastructure Network Integrates the core advantages of Move & OPStack| Support MoveVM &EVM. Mango Network is a L1 with a Multi-VM Omnichain Infrastructure Network, primarily addressing multiple pain points such as fragmented user experience and liquidity in Web3 applications and DeFi protocols. Over 29.745K TPS, it integrates the core advantages of OPStack technology and Move, building an efficient blockchain network that supports cross-chain communication and multi-virtual machine interoperability, providing developers and users with secure, modular, and high-performance Web3 infrastructure.

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.

MEXC to twoja najprostsza droga do krypto. Poznaj czołową światową giełdę kryptowalut do kupowania, handlowania i zarabiania na krypto. Handluj Bitcoinem BTC, Ethereum ETH i ponad 3000 altcoinów.MEXC to twoja najprostsza droga do krypto. Poznaj czołową światową giełdę kryptowalut do kupowania, handlowania i zarabiania na krypto. Handluj Bitcoinem BTC, Ethereum ETH i ponad 3000 altcoinów.
Szukaj
Ulubione
MGO/USDT
MGO
----
--
Maksimum 24h
--
Minimum 24h
--
Wolumen 24h (MGO)
--
Kwota 24h (USDT)
--
Wykres
Info
Księga zleceń
Transakcje rynkowe
Księga zleceń
Transakcje rynkowe
Księga zleceń
Transakcje rynkowe
Transakcje rynkowe
Spot
Otwarte zlecenia（0）
Historia zleceń
Historia transakcji
Otwarte pozycje (0)
MEXC to twoja najprostsza droga do krypto. Poznaj czołową światową giełdę kryptowalut do kupowania, handlowania i zarabiania na krypto. Handluj Bitcoinem BTC, Ethereum ETH i ponad 3000 altcoinów.MEXC to twoja najprostsza droga do krypto. Poznaj czołową światową giełdę kryptowalut do kupowania, handlowania i zarabiania na krypto. Handluj Bitcoinem BTC, Ethereum ETH i ponad 3000 altcoinów.
MGO/USDT
--
--
‎--
Maksimum 24h
--
Minimum 24h
--
Wolumen 24h (MGO)
--
Kwota 24h (USDT)
--
Wykres
Księga zleceń
Transakcje rynkowe
Info
Otwarte zlecenia（0）
Historia zleceń
Historia transakcji
Otwarte pozycje (0)
Loading...