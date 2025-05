MEAI

Introducing the first AI-powered Web3 lifestyle app that combines fun with GameFi, SocialFi, and DeSci to improve both your health and wealth.Create a unique avatar that grows alongside your personal journey. With MeAI, turn daily routines into exciting challenges, earn rewards, and experience a gamified approach to self-care. As you progress, gain experience, level up, unlock exclusive features, and connect with a community - all while making your health and wellness journey more fun and engaging.

NazwaMEAI

PozycjaNo.6063

Kapitalizacja rynkowa$0,00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0,00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)%0,00

Podaż w obiegu0

Maksymalna podaż1.000.000.000

Całkowita podaż1.000.000.000

Wskaźnik obrotu0%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.1129764500107023,2024-12-04

Najniższa cena0.000539094535466488,2025-05-06

Publiczny blockchainBSC

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.