Matr1x is a cutting-edge entertainment platform that integrates gaming, artificial intelligence (AI), and esports, all built upon WEB3 infrastructure. With a diverse range of top-notch Web3 games, esports products, and more, Matr1x is dedicated to revolutionizing the global gaming and digital content industries through the implementation of blockchain and AI technologies.

NazwaMAX

PozycjaNo.1183

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)3.77%

Podaż w obiegu130,520,000

Maksymalna podaż800,000,000

Całkowita podaż800,000,000

Wskaźnik obrotu0.1631%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.4786657476524675,2024-08-06

Najniższa cena0.03129787986386955,2025-04-22

Publiczny blockchainETH

