LOOM

Loom Network is the next-generation blockchain platform for highly scalable games and social apps. The Loom SDK makes it possible for developers to easily create and run their own large-scale DApps across high throughput DPoS sidechains, which are fully backed by the trust and security of Ethereum.

NazwaLOOM

PozycjaNo.1466

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.14%

Podaż w obiegu1,242,920,897.5790398

Maksymalna podaż∞

Całkowita podaż1,300,000,000

Wskaźnik obrotu%

Data wydania2018-03-15 00:00:00

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane0.076 USDT

Historyczne maksimum0.7744539976119995,2018-05-04

Najniższa cena0.002364206396202543,2025-05-27

Publiczny blockchainETH

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.