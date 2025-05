LIBRA

The Viva La Libertad Project was created with a clear mission: to boost the Argentine economy by funding small projects and local businesses, supporting those who seek to grow their ventures and contribute to the country’s development.

NazwaLIBRA

PozycjaNo.1237

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.16%

Podaż w obiegu256,424,729.159929

Maksymalna podaż1,000,000,000

Całkowita podaż999,993,118.095506

Wskaźnik obrotu0.2564%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum3.27985940270513,2025-02-14

Najniższa cena0.01922200077292896,2025-05-08

Publiczny blockchainSOL

Sektor

Media społecznościowe

