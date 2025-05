LETIT

Letit Trade platform is an online application for improving trading results on financial markets. Accounting and analysing trade transactions helps to make informed investment decisions. Useful for traders of all levels of competence.

NazwaLETIT

PozycjaNo.1661

Kapitalizacja rynkowa$0,00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0,00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0,01%

Podaż w obiegu63 999 999

Maksymalna podaż99 999 999

Całkowita podaż99 999 999

Wskaźnik obrotu0.6399%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.245371299906071,2024-05-23

Najniższa cena0.024783436553700994,2025-05-21

Publiczny blockchainBSC

Sektor

Media społecznościowe

