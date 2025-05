KROM

Kromatika Finance is a decentralized exchange (DEX) powered by Uniswap and Chainlink offering its users an innovative, more user-friendly trading experience.

NazwaKROM

PozycjaNo.2095

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.00%

Podaż w obiegu80,280,675

Maksymalna podaż100,000,000

Całkowita podaż100,000,000

Wskaźnik obrotu0.8028%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.24019408331543107,2022-01-14

Najniższa cena0.005198061460515617,2021-11-18

Publiczny blockchainETH

Sektor

Media społecznościowe

