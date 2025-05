KLIMA

KlimaDAO’s objective is to scale the impact and efficiency of climate finance globally through building transparent, neutral and public infrastructure for the voluntary carbon markets. KlimaDAO achieves this through the development and governance of a protocol which facilitates the Digital Carbon Market (DCM) using its native token $KLIMA and an on-chain governance mechanism. Today, the VCM remains opaque, with value extraction in the market that compromises the experience of consumers of carbon credits, and positive environmental impact that VCMs as a whole can have. KlimaDAO is widely recognized for its pioneering role in the nascent Regenerative Finance industry, breaking down barriers to entry and scaling environmental markets.

NazwaKLIMA

PozycjaNo.1774

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.97%

Podaż w obiegu7,997,365

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż19,237,458.93182527

Wskaźnik obrotu%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum3946.023537004167,2021-10-26

Najniższa cena0,2022-09-13

Publiczny blockchainMATIC

