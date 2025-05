KEKE

Introducing KEK, the ultimate crypto meme project that combines the power of the ancient Egyptian god Kek with the modern online meme culture. Drawing its inspiration from the popular Cult of Kek meme, which is widespread on platforms such as 4chan and Twitch, this project aims to harness the forces of memetic magic to leave an indelible mark on the crypto world.

NazwaKEKE

PozycjaNo.2436

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.00%

Podaż w obiegu74,280,393,141,279

Maksymalna podaż77,777,777,777,777

Całkowita podaż77,777,777,777,777

Wskaźnik obrotu0.955%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.000000302271225793,2023-05-08

Najniższa cena0.000000000020477673,2023-05-04

Publiczny blockchainETH

Sektor

Media społecznościowe

