Kaspa is the fastest, open-source, decentralized & fully scalable Layer-1 in the world. The world’s first blockDAG- a digital ledger enabling parallel blocks and instant transaction confirmation, built on a robust proof-of-work engine with rapid single-second block intervals.

NazwaKAS

PozycjaNo.45

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku0.0005%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.14%

Podaż w obiegu26,337,587,964.97709

Maksymalna podaż28,704,026,601

Całkowita podaż26,337,587,964.97709

Wskaźnik obrotu0.9175%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.20754794622992162,2024-08-01

Najniższa cena0.000169882220013181,2022-06-01

Publiczny blockchainKASPA

