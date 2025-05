JUP

Jupiter is the leading DeFi dApp on Solana, serves as Solana’s primary liquidity infrastructure, driving more than 80% of the total retail liquidity movement and seamlessly integrating with the majority of protocols within the Solana network.

NazwaJUP

PozycjaNo.56

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku0.0004%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)2.30%

Podaż w obiegu2,897,855,555.54

Maksymalna podaż10,000,000,000

Całkowita podaż6,999,215,817.191765

Wskaźnik obrotu0.2897%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum2.0433053112987576,2024-01-31

Najniższa cena0.3063747642827529,2025-04-07

Publiczny blockchainSOL

Sektor

Media społecznościowe

