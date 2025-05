JULD

JustLiquidity is a 100% decentralized platform with the experience and comfort of centralization. It helps to upgrade your trading experience on the Binance Smart Chain with faster transactions and cheap fees.

NazwaJULD

PozycjaNo.2504

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.02%

Podaż w obiegu592,166,808

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż799,383,875.3500402

Wskaźnik obrotu%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.74200428,2021-02-22

Najniższa cena0.000349882094143997,2025-05-30

Publiczny blockchainBSC

Sektor

Media społecznościowe

