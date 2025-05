JERRY

Jerry is a fair-launch meme coin on pump. fun. It’s a community-driven project and inspired by the classic IP Tom and Jerry, and loved by fans all over the world.

NazwaJERRY

PozycjaNo.5658

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.00%

Podaż w obiegu0

Maksymalna podaż1,000,000,000

Całkowita podaż1,000,000,000

Wskaźnik obrotu0%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.030226837101409203,2024-11-04

Najniższa cena0.000016220310921737,2024-08-21

Publiczny blockchainSOL

Sektor

Media społecznościowe

