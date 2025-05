ITHEUM

Itheum is the world's 1st decentralized data brokerage platform that transforms users' personal data into a highly tradable asset class. It provides Data Creators and Data Consumers with the tools required to "bridge" highly valuable personal data from web2 into web3 and to then trade data with a seamless UX that’s built on top of blockchain technology and decentralized governance.

NazwaITHEUM

PozycjaNo.2196

Kapitalizacja rynkowa$0,00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0,00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)%0,00

Podaż w obiegu486.440.336

Maksymalna podaż1.000.000.000

Całkowita podaż1.000.000.000

Wskaźnik obrotu0.4864%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.7435877424449285,2022-04-30

Najniższa cena0.001010615402104703,2025-04-07

Publiczny blockchainEGLD

Sektor

Media społecznościowe

