INFRA

Bware Labs aims to tackle Web3 challenges and boost global adoption by offering the industry's highest-performance and most reliable infrastructure services and development tools.

NazwaINFRA

PozycjaNo.2202

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)4.48%

Podaż w obiegu4,130,897

Maksymalna podaż100,000,000

Całkowita podaż100,000,000

Wskaźnik obrotu0.0413%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum2.4687763500990365,2024-01-24

Najniższa cena0.11333777928930475,2024-11-09

Publiczny blockchainETH

WprowadzenieBware Labs aims to tackle Web3 challenges and boost global adoption by offering the industry's highest-performance and most reliable infrastructure services and development tools.

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.