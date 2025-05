IGT

Infinitar is a 3v3 and 5v5 competitive multiplayer online battle arena that is fun to play, durable, and highly social, presenting the most prominent features of MOBA games.

NazwaIGT

PozycjaNo.844

Kapitalizacja rynkowa$0,00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0,00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)%3,72

Podaż w obiegu95.811.416,9805644

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż993.906.461,8785644

Wskaźnik obrotu%

Data wydania2024-10-23 00:00:00

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane0,1 USDT

Historyczne maksimum0.6675938748172612,2024-12-14

Najniższa cena0.19226971371765952,2025-05-24

Publiczny blockchainBSC

WprowadzenieInfinitar is a 3v3 and 5v5 competitive multiplayer online battle arena that is fun to play, durable, and highly social, presenting the most prominent features of MOBA games.

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.