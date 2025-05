HBAR

Hedera is the most used enterprise-grade public network for you to make your digital world exactly as it should be – yours. HBAR is the native, energy-efficient cryptocurrency of Hedera that powers the decentralized economy. Whether you're a startup or enterprise, a creator or consumer, Hedera goes beyond blockchain for developers to create the next era of fast, fair, and secure applications.

NazwaHBAR

PozycjaNo.20

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku0.0021%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.52%

Podaż w obiegu42,239,760,469.28044

Maksymalna podaż50,000,000,000

Całkowita podaż50,000,000,000

Wskaźnik obrotu0.8447%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.57014605196947,2021-09-16

Najniższa cena0.0100124401134,2020-01-02

Publiczny blockchainHBAR

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.