Hard Protocol is a cross-chain money market. HARD token is the governance token of Hard Protocol, used to encourage early participants to participate in the continuous development and management of the product. Through the Hard Protocol platform, users can use BTC, XRP, BNB, BUSD, KAVA, USDX and other assets for lending and mining to earns yield.

NazwaHARD

PozycjaNo.1927

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.54%

Podaż w obiegu134,791,668

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż200,000,000

Wskaźnik obrotu%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum2.99568479,2021-03-17

Najniższa cena0.00813116393140708,2025-05-31

Publiczny blockchainKAVA

