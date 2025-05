GOLC

GOLCoin is created to be more than just a cryptocurrency, it is a portal leading to a new futuristic world where it will be at the core of many evolutionary projects that will change many aspects of our life. GOLCoin is a way to be involved in its revolutionary projects such as Agartha, GolexChange.io, Golchain, NFT marketplace, and many more. The next major upgrade in the ecosystem is Golchain with will be a layer 2 blockchain. With next to zero fees and up to 400 TPS and increased storage.

NazwaGOLC

PozycjaNo.4733

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.00%

Podaż w obiegu0

Maksymalna podaż290,000,000

Całkowita podaż290,000,000

Wskaźnik obrotu0%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum65.49348617035292,2022-10-08

Najniższa cena0.003451585088758271,2025-05-30

Publiczny blockchainTRX

WprowadzenieGOLCoin is created to be more than just a cryptocurrency, it is a portal leading to a new futuristic world where it will be at the core of many evolutionary projects that will change many aspects of our life. GOLCoin is a way to be involved in its revolutionary projects such as Agartha, GolexChange.io, Golchain, NFT marketplace, and many more. The next major upgrade in the ecosystem is Golchain with will be a layer 2 blockchain. With next to zero fees and up to 400 TPS and increased storage.

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.