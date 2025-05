GNS

Gains Network is developing gTrade, a liquidity-efficient, powerful, and user-friendly decentralized leveraged trading platform. gTrade, our first product, wouldn't exist without the GNS token ($GNS). It acts as a mechanism of liquidity efficiency which helps us capitalise on our resources and offer the best trading experience - as well as returns for those participating in the ecosystem. Over its lifetime it has been net deflationary.

NazwaGNS

PozycjaNo.645

Kapitalizacja rynkowa$0,00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0,00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)10,41%

Podaż w obiegu29 647 582,28700854

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż29 647 582,28700854

Wskaźnik obrotu%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum12.453064144724843,2023-02-17

Najniższa cena0.25898651506436027,2021-11-29

Publiczny blockchainMATIC

Sektor

Media społecznościowe

