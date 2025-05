GLINT

Beamswap v3 is a decentralized exchange and DeFi hub that utilizes the concentrated liquidity market maker (CLMM) protocol to power transactions.

NazwaGLINT

PozycjaNo.2740

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.00%

Podaż w obiegu917,949,791

Maksymalna podaż3,000,000,000

Całkowita podaż1,939,283,986

Wskaźnik obrotu0.3059%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.010552148581718697,2022-04-05

Najniższa cena0.000045392816183261,2025-04-04

Publiczny blockchainGLMR

WprowadzenieBeamswap v3 is a decentralized exchange and DeFi hub that utilizes the concentrated liquidity market maker (CLMM) protocol to power transactions.

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.