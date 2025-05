FU

FU was inspired by Elon Musk's famous tweet about his beloved farting unicorn drawing, which he later had installed on all Teslas. It is about making people laugh and having a great time together.

NazwaFU

PozycjaNo.5360

Kapitalizacja rynkowa$0,00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0,00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0,00%

Podaż w obiegu0

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż904 622 722,57

Wskaźnik obrotu%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.011557031742758142,2025-02-26

Najniższa cena0.000025078892612735,2024-12-23

Publiczny blockchainSOL

Sektor

Media społecznościowe

