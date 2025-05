FNCY

FNCY is BNB Application Side Chain focused on connecting real life benefits to digital entertainment. With proven-record in game development and operation, FNCY strives to realize mass adoption of Web 3.0 with casual and accessible content. Collaborating with external game studios, IP holders, and content creators, FNCY has secured scalability and sustainability that the crypto market is in strong need of.

NazwaFNCY

PozycjaNo.1572

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.01%

Podaż w obiegu1,105,483,142.9142075

Maksymalna podaż2,000,000,000

Całkowita podaż1,130,983,142.9142075

Wskaźnik obrotu0.5527%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.10729874606729983,2022-12-03

Najniższa cena0.002570135683170239,2025-04-07

Publiczny blockchainFNCY

