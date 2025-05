FLR

Flare is a layer 1 EVM blockchain that has 2 core protocols, the State Connector and Flare Time Series Oracle (FTSO). These protocols allow developers to create an ecosystem of robust and decentralized interoperability applications.

NazwaFLR

PozycjaNo.64

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku0.0003%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.02%

Podaż w obiegu65,597,253,680.63921

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż103,524,382,576.48975

Wskaźnik obrotu%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.0797,2023-01-10

Najniższa cena0.008263272727488067,2023-10-19

Publiczny blockchainFLARE

Sektor

Media społecznościowe

