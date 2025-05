FLAY

FLAY powers protocols built by Flayer Labs including the Flaunch protocol - a memecoin launchpad built on Base and powered by Uniswap V4. Notably, holders of FLAY can turn on a fee switch to collect 10% of the protocol's trading fees. Holders also have access to FLAY onchain governance.

NazwaFLAY

PozycjaNo.5338

Kapitalizacja rynkowa$0,00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0,00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0,00%

Podaż w obiegu0

Maksymalna podaż1.000.000.000

Całkowita podaż1.000.000.000

Wskaźnik obrotu0%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.27122461460128816,2025-02-01

Najniższa cena0.013309920381206455,2025-05-13

Publiczny blockchainETH

Sektor

Media społecznościowe

