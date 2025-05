FINBLOX

At Finblox, we strive to provide our end-users with convenient and safe ways to store and trade digital crypto assets.

NazwaFINBLOX

PozycjaNo.3000

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.00%

Podaż w obiegu2,001,064,427

Maksymalna podaż10,000,000,000

Całkowita podaż9,467,200,481

Wskaźnik obrotu0.2001%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.007643716578340826,2023-05-22

Najniższa cena0.000011425261328791,2025-05-28

Publiczny blockchainETH

WprowadzenieAt Finblox, we strive to provide our end-users with convenient and safe ways to store and trade digital crypto assets.

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.