FDM

Freedom World empowers users, communities, and businesses alike, establishing a self-sustaining ecosystem that allows all FDM holders to forge new reward programs, gamification features, and bridge the gap between the digital and real worlds, it is our version of the Web3 Metaverse.

NazwaFDM

PozycjaNo.3694

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.00%

Podaż w obiegu0

Maksymalna podaż2,250,000,000

Całkowita podaż2,250,000,000

Wskaźnik obrotu0%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.04255790806219962,2024-05-24

Najniższa cena0.012271196086320884,2025-04-07

Publiczny blockchainETH

Sektor

Media społecznościowe

