ETERNAL

Cryptomines is an Play to Earn NFT game where you'll progress by acquiring Mining Power. MP is limited by the amount of workers you've currently minted and hired, the more Mining power you have, more options will be unlocked by the federation, harder difficulties, and greater rewards await on the most difficult Planets.

NazwaETERNAL

PozycjaNo.5884

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.00%

Podaż w obiegu0

Maksymalna podaż5,000,000

Całkowita podaż5,000,000

Wskaźnik obrotu0%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum801.5903531663155,2021-11-25

Najniższa cena0.10017986450106002,2023-08-21

Publiczny blockchainBSC

WprowadzenieCryptomines is an Play to Earn NFT game where you'll progress by acquiring Mining Power. MP is limited by the amount of workers you've currently minted and hired, the more Mining power you have, more options will be unlocked by the federation, harder difficulties, and greater rewards await on the most difficult Planets.

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.