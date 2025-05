EDEN

Eden is an optional, non-consensus breaking transaction ordering protocol for Ethereum blocks that allows network participants to guarantee placement and protection from arbitrary reordering. The system offers a transparent and fair set of rules to order transactions within each block. An accompanying token reward system realizes MEV profits to block producers to maximize network security.

NazwaEDEN

PozycjaNo.2613

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)1.16%

Podaż w obiegu13,232,627

Maksymalna podaż250,000,000

Całkowita podaż100,000,000

Wskaźnik obrotu0.0529%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum9.28463752,2021-09-08

Najniższa cena0.006910344546482079,2025-04-07

Publiczny blockchainETH

Sektor

Media społecznościowe

