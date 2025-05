DVI

Dvision Network - a blockchain-based metaverse, which powers the robust and diversified NFT marketplace within its augmented reality. Dvision is based on three primary platform features, which are known as NFT Market, Meta-Space, and Meta-City.

Nazwa

Pozycja

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.04%

Podaż w obiegu970,200,000

Maksymalna podaż1,000,000,000

Całkowita podaż1,000,000,000

Wskaźnik obrotu0.9702%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum3.155239604780997,2021-11-21

Najniższa cena0,2020-11-11

Publiczny blockchainBSC

Sektor

Media społecznościowe

