DOP

The Data Ownership Protocol (DOP) utilizes zero-knowledge proofs to allow flexible transparency on top of Ethereum L1. DOP allows users and DApps to store assets and make transaction data controlled by the user or selectively disclose token holdings and historical information.

NazwaDOP

PozycjaNo.1654

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.03%

Podaż w obiegu8,733,406,525

Maksymalna podaż23,447,160,768

Całkowita podaż23,348,000,000

Wskaźnik obrotu0.3724%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.03574328299710751,2024-07-05

Najniższa cena0.000265995251897817,2025-05-26

Publiczny blockchainETH

Sektor

Media społecznościowe

