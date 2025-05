DOGK

DAGKnight Dog is a Memecoin on the KRC20 protocol on Kaspa. Join our hero "DOGK" as he navigates his way through the BlockDAG world, protecting and guarding the Kaspa network Dagknight Dog will be at the forefront, helping onboard users to the revolutionary technology, and visionary founders of the worlds first BlockDAG, Kaspa!

NazwaDOGK

PozycjaNo.2053

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.00%

Podaż w obiegu4,459,237,949

Maksymalna podaż10,000,000,000

Całkowita podaż4,459,237,949

Wskaźnik obrotu0.4459%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.002676908413664451,2024-11-19

Najniższa cena0.000039685966470422,2025-04-18

Publiczny blockchainKRC20

Sektor

Media społecznościowe

