Crown Platform is an established digital token (CRW), powered by an environment-friendly, Masternode Proof of Stake blockchain, enabling all users to stake CRW, use a voting right to shape the code, build decentralised applications and tokenise assets via Non-Fungible Tokens (NFTs)

NazwaCWS

PozycjaNo.2275

Kapitalizacja rynkowa$0,00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0,00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)2,54%

Podaż w obiegu4 852 051,960426

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż7 645 850

Wskaźnik obrotu%

Data wydania2021-02-01 00:00:00

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum58.89886711,2021-03-16

Najniższa cena0.047597490588792306,2023-08-05

Publiczny blockchainBSC

