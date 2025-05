CWA

The CWA project is revolutionizing the leisure industry by combining cutting-edge technologies. It leverages the security and transparency of blockchain to address privacy concerns in golf booking, screengolf, resort and accommodation booking services.

NazwaCWA

PozycjaNo.6518

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.00%

Podaż w obiegu0

Maksymalna podaż600,000,000

Całkowita podaż600,000,000

Wskaźnik obrotu0%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.06772037122264928,2024-05-12

Najniższa cena0.002007648644318652,2025-02-11

Publiczny blockchainOP

WprowadzenieThe CWA project is revolutionizing the leisure industry by combining cutting-edge technologies. It leverages the security and transparency of blockchain to address privacy concerns in golf booking, screengolf, resort and accommodation booking services.

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.