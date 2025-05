CTC

Launched on 04/04/2019 by a team based in the US, Canada, South Korea, Nigeria, and Estonia, Creditcoin aims to address the lack of credit system among the unbanked in the emerging market. People who cannot access the banking system have to borrow from non-banks. However, credit records with non-banks are not accepted by the banks since they cannot trust the data. The project aims to solve the problem by recording credit transaction history objectively on a public blockchain.

NazwaCTC

PozycjaNo.162

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku0.0001%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)2.60%

Podaż w obiegu454,416,053

Maksymalna podaż600,000,000

Całkowita podaż549,564,264

Wskaźnik obrotu0.7573%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum8.7069481,2021-03-14

Najniższa cena0.125203867478,2020-03-13

Publiczny blockchainETH

Sektor

Media społecznościowe

