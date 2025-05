CSTARS

Crypto Allstars introduces the Meme Vault, uniting all meme coins in a single staking platform with high rewards. The innovative Meme Index offers a simplified, inclusive approach, allowing users to stake various meme coins while benefiting from unified growth. After a successful presale, the $STARS token is set to lead a new wave of innovation in the meme coin ecosystem. Join the movement and experience the future of meme coin unification!

NazwaCSTARS

PozycjaNo.1782

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.00%

Podaż w obiegu42,069,696,969

Maksymalna podaż42,069,696,969

Całkowita podaż42,069,696,969

Wskaźnik obrotu1%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.002515086785280242,2024-12-23

Najniższa cena0.000039400320071812,2025-05-31

Publiczny blockchainETH

WprowadzenieCrypto Allstars introduces the Meme Vault, uniting all meme coins in a single staking platform with high rewards. The innovative Meme Index offers a simplified, inclusive approach, allowing users to stake various meme coins while benefiting from unified growth. After a successful presale, the $STARS token is set to lead a new wave of innovation in the meme coin ecosystem. Join the movement and experience the future of meme coin unification!

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.