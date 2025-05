CONX

Connex aims to build a permissionless, open, and collaborative Web3 professional network. The CONX token is an essential component to such infrastructures as it functions as the governance token, incentivizes user participation, and serves as the primary payment token of the Connex ecosystem.

NazwaCONX

PozycjaNo.642

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.00%

Podaż w obiegu1,158,000

Maksymalna podaż100,000,000

Całkowita podaż100,000,000

Wskaźnik obrotu0.0115%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum49.57445222528532,2025-05-21

Najniższa cena1.6743141503601893,2023-11-04

Publiczny blockchainBSC

Sektor

Media społecznościowe

