CDT

CheckDot is a solution for covering DeFi users. Each user can insure himself on the CheckDot decentralized protocol against the risks of Depeg, Oracle malfunction, Smart contract vulnerability, Hard depeg, Wallet exploits and Platform hacks.

NazwaCDT

PozycjaNo.2105

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.15%

Podaż w obiegu7,745,635.25

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż9,897,864.25

Wskaźnik obrotu%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum1.2931717380255459,2024-01-04

Najniższa cena0.012415128747254563,2022-06-21

Publiczny blockchainETH

Sektor

Media społecznościowe

