CBL

Credbull is an innovative and fastest growing RWA project and the first onchain private credit fund platform offering Stable High Yield & Asset Liquidity. It democratizes access to the high performing $2.0 Trillion private credit lending market through its proprietary open architecture and gamified token activated app - inCredbull Earn - rewarding users with up-to 40%+ returns.

NazwaCBL

PozycjaNo.2204

Kapitalizacja rynkowa$0,00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0,00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0,07%

Podaż w obiegu174 094 974,14923444

Maksymalna podaż1 000 000 000

Całkowita podaż1 000 000 000

Wskaźnik obrotu0.174%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.04105825377585688,2024-11-19

Najniższa cena0.002902456239858112,2025-03-18

Publiczny blockchainARB

