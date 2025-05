CATHEON

Recognised by KPMG & HSBC as the #1 web3 startup in Hong Kong and #8 emerging giants among 6400+ startups in APAC, Catheon Gaming is the fastest-growing integrated blockchain gaming and entertainment company globally.

NazwaCATHEON

PozycjaNo.2659

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.01%

Podaż w obiegu968,534,281

Maksymalna podaż10,000,000,000

Całkowita podaż10,000,000,000

Wskaźnik obrotu0.0968%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.006144545675956606,2023-12-14

Najniższa cena0.000125853255909729,2025-03-22

Publiczny blockchainMATIC

WprowadzenieRecognised by KPMG & HSBC as the #1 web3 startup in Hong Kong and #8 emerging giants among 6400+ startups in APAC, Catheon Gaming is the fastest-growing integrated blockchain gaming and entertainment company globally.

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.