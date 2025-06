CA1

Coupon Assets (CA) is a platform coin initiated by RADAR LAB (USA) and issued in March 2018, the value of CA token issuance is that its highly liquid crypto digital asset (an equity token asset) based on the global financial market with financial attributes, bonds and promissory notes with anti-counterfeit saku source!

NazwaCA1

PozycjaNo.1399

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)18.95%

Podaż w obiegu9,671,260

Maksymalna podaż270,000,000

Całkowita podaż270,000,000

Wskaźnik obrotu0.0358%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum1.7091320800046876,2024-11-01

Najniższa cena0.1615430304068605,2024-09-06

Publiczny blockchainETH

