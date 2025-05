BUNNY

PancakeBunny is a decentralized finance (DeFi) yield aggregator and optimizer for the Binance Smart Chan and Ethereum (ETH), which is used for PancakeSwap (CAKE). The PancakeBunny protocol gives farmers the opportunity to multiply their tokens.

NazwaBUNNY

PozycjaNo.2968

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)10.11%

Podaż w obiegu510,232

Maksymalna podaż1,000,000

Całkowita podaż910,789

Wskaźnik obrotu0.5102%

Data wydania2021-04-12 00:00:00

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum553.31998667,2021-04-27

Najniższa cena0.04512060669859712,2025-04-07

Publiczny blockchainBSC

