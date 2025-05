BOSON

Boson Protocol is a trust minimised and cost minimised protocol that automates digital to physical redemptions using NFTs encoded with game theory. Boson Protocol’s vision is to enable a decentralized commerce ecosystem by funding and accelerating the development of a stack of specialist applications to disrupt, unbundle and democratize commerce.

NazwaBOSON

PozycjaNo.861

Kapitalizacja rynkowa$0,00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0,00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)%1,55

Podaż w obiegu147.218.705,3901309

Maksymalna podaż200.000.000

Całkowita podaż200.000.000

Wskaźnik obrotu0.736%

Data wydania2021-04-08 00:00:00

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum6.92578088,2021-04-09

Najniższa cena0.08888286679092376,2025-04-07

Publiczny blockchainETH

Sektor

Media społecznościowe

