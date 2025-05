BLOCX

"Proof-of-work cryptocurrency built on the X11 algorithm.With BLOCX, you no longer need to rely on multiple software solutions to manage and protect your digital life. BLOCX. is your one-stop solution, offering a comprehensive range of features and services to simplify and secure your computing experience.

NazwaBLOCX

PozycjaNo.1798

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.43%

Podaż w obiegu100,105,173.9817376

Maksymalna podaż169,000,000

Całkowita podaż115,467,336.02090608

Wskaźnik obrotu0.5923%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.35030075592322985,2023-11-29

Najniższa cena0.007656493106448545,2025-03-11

Publiczny blockchainNONE

Sektor

Media społecznościowe

