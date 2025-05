BIZA

BizAuto is a cryptoasset that can be used as a means of payment and BizAuto MainNet improves transaction speed and applies quantum random number technology to enhance security by adopting a consensus algorithm of the Delegated Proof-of-Stake (DPoS).

NazwaBIZA

PozycjaNo.1570

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.12%

Podaż w obiegu2,677,034,361

Maksymalna podaż3,800,000,000

Całkowita podaż3,800,000,000

Wskaźnik obrotu0.7044%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.03696337522917914,2022-11-06

Najniższa cena0.00073821718670139,2024-06-25

Publiczny blockchainBIZA

