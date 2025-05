BITCI

BITCI coin is the main coin of Bitcichain blockchain. Bitcichain is private proof of Authority (PoA) Blockchain Network. Bitcichain is designed to provide blockchain solutions businesses. Every single token project is backed by realworld businesses. sports club, construction companies, energy companies etc. Every new business who joins the bitcichain network gets a private node to keep the blockchain decentralised. Most of the blockchain projects cover online and fintech solutions. Any business who wants to be on Bitcichain has to have physical real word assets. Energy company with energy plants, construction company with constructed estates, Sportclubs with players and teams etc.

NazwaBITCI

PozycjaNo.2388

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.00%

Podaż w obiegu7,708,828,412

Maksymalna podaż100,000,000,000

Całkowita podaż20,872,348,887

Wskaźnik obrotu0.077%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.12059358,2021-04-06

Najniższa cena0.00004030331230484,2025-05-30

Publiczny blockchainBITCI

