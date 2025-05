BHO

$BHO Token is a non-inflationary asset and is always deflationary over time. BHO Network is a Multichain ecosystem governed in a decentralized form (DAO). Inside it are CeDeFi products built and used with $BHO Token.

NazwaBHO

PozycjaNo.2546

Kapitalizacja rynkowa$0,00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0,00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0,00%

Podaż w obiegu4 540 989 354,804674

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż4 540 989 354,804674

Wskaźnik obrotu%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.08701598671396746,2021-10-12

Najniższa cena0.000040825305789386,2025-04-07

Publiczny blockchainBSC

Sektor

Media społecznościowe

